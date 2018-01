Borsa: Asia chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - Borse asiatiche in rialzo dopo il rally del 30% dell'anno scorso, il miglior rendimento annuale in otto anni. Gli investitori guardano con fiducia alle prospettive di stabilità della Cina.

A mercati ancora aperti corre Hong Kong in rialzo dell'1,9%.

Bene anche Shanghai (+1,2%), Shenzhen (+1), Seul (+0,49%) e Mumbai (+0,1%). Chiuse per festività le Borse di Giappone, Nuova Zelanda e Tailandia.

Sul fronte macroeconomico sono attesi i dati dell'indice Pmi manifatturiero dell'Italia e dell'Eurozona.