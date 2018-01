Basilicata, saldi bagnati dalla pioggia

(ANSA) - POTENZA, 02 GEN - La Basilicata "apre" in Italia la stagione dei saldi, prima ad offrire sconti che in alcuni casi arrivano già al 70 per cento: in mattinata, sia a Potenza sia a Matera, molti hanno cominciato la caccia all'affare, senza però file particolari - anzi con una certa lentezza - anche a causa del maltempo che sta colpendo diverse zone della regione.

Molti lucani stanno quindi approfittando in queste ore dei primi ribassi, in particolare per il settore dell'abbigliamento: rispetto agli anni precedenti, infatti, nelle regioni limitrofe i saldi inizieranno nei prossimi giorni (domani i saldi cominceranno in Val d'Aosta, dal 5 gennaio in tutte le altre regioni), concedendo così alla Basilicata una sorta di "esclusiva" per gli acquisti convenienti.