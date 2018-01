Auto: mercato Italia sfiora 2 mln

Il mercato italiano dell'auto registra una flessione a dicembre, ma nell'intero anno sfiora la soglia dei 2 milioni di immatricolazioni. Nel 2017 - secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - sono state vendute 1.970.497 auto, il 7,9% in più del 2016.

A dicembre le consegne di auto sono state 121.100, con un calo del 3,17% rispetto allo stesso mese del 2016. In particolare, il gruppo Fca ha venduto 557.509 auto in Italia nel 2017, il 5,52% in più dell'anno precedente, conquistando una quota pari al 28,29% (-0,64%). Forte crescita per i brand Alfa Romeo e Jeep. A dicembre le immatricolazioni del gruppo sono state 31.924, pari a un calo del 13,7%. La quota scende dal 29,58% al 26,36%.