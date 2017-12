Spread Btp chiude in rialzo a 158

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a a 158 punti base, sui massimi da ottobre, con un rendimento tornato al 2%. Pesano l'ufficializzazione della data del voto, fissata per il 4 marzo, che ha riacceso i timori per l'incertezza politica, e gli scambi rarefatti per le festività.