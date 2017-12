Borsa:Milano debole,perde primato Europa

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Piazza Affari scivola a metà seduta (Ftse Mib -0,8%) e si porta sotto quota 22mila punti, cedendo a Zurigo la palma di regina tra le borse europee nel 2017, anche se per pochi centesimi e a seduta ancora aperta. Il rialzo da inizio anno del listino principale milanese è infatti del 14,07% contro il 14,25% segnato da quello elvetico. Cedono Bper (-2,4%), Buzzi (-1,79%), Generali (-1,37%) e Ubi Banca (-1,34%).

Segno meno anche per Cnh (-1,33%) ed Fca (-1,18%), dopo richiami di alcuni modelli negli Usa. Deboli Banco Bpm (-1,28%), Mps (-1%), Intesa (-0,93%) e Tim (-0,89%), nuovo scivolone per Carige (-2,47%) e Creval (-1,37%). Pochi i rialzi, limitati a Yoox-Nap (+1,16%), Ferragamo (+0,3%) e Mediaset (+0,2%), invariata Saipem. Tra i titoli a minor capitalizzazione in luce Gequity (+11,45%) e Falck Renewables (+4,15%), difficoltà per Acotel (-4,78%) e Immsi (-4%).