Borsa: Zurigo sorpassa Milano in 2017

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - La Borsa di Zurigo segna un gol e sorpassa Milano nell'ultimo giorno dell'anno nella sfida su chi sarà la regina d'Europa nel 2017. Con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,81% a 21.942 punti la piazza milanese segna un rialzo del 14,08% sulla prima seduta dell'anno, mentre Zurigo, che cede lo 0,28% a 9.379 punti, segna un rialzo del 14,1% dallo scorso 2 gennaio. Uno scarto minimo, che avviene a metà seduta, con possibilità di riscatto per Piazza Affari, che finora è stata la prima borsa europea per rendimento annuo.