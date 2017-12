Borsa: Milano gira in calo con Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Piazza Affari gira in calo (-0,27%), frenata da Bper (-1,48%) e Banco Bpm (-1,2%), titoli entrambi acquistati nelle ultime sedute ed oggetto oggi di prese di beneficio. Il listino resta comunque sulle proprie posizioni, sopra ai 22mila punti, e si prepara a chiudere l'anno con il maggior rialzo tra le principali borse europee (+14,91%). Gli ordini di vendita interessano Finecobank (-0,63%), Generali (-0,58%), Pirelli (-0,62%) e Poste (-0,55%). In timido rialzo Recordati (+0,32%), Mediaset (+0,31%) e Ferragamo (+0,27%), nel limbo Tim (-0,34%), Luxottica (-0,29%), Atlantia (-0,3%), Fca (-0,33%), Intesa (-0,14%) e Unicredit (-0,06%). In calo tra i titoli a minor capitalizzazione Carige (-1,21%) e Creval (-0,48%), bene invece Fidia (+6%) e FieraMilano (+1,54%).