Borsa Milano chiude con sbandata banche

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Il ritorno delle vendite sui titoli di Stato dei Paesi storicamente maggiormente sotto l'attacco della speculazione ha fatto concludere l'ultima seduta dell'anno di Piazza Affari con un calo evidente: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dell'1,21% a 21.853 punti, l'Ftse All share dell'1,16% a quota 24.191.

La Borsa di Milano, la peggiore della giornata in Europa, ha ovviamente accusato soprattutto l'allargamento dello spread dei titoli di Stato rispetto ai bund tedeschi, con il conseguente indebolimento del settore bancario. Bper, comunque forte alla vigilia, ha concluso con un calo del 2,7% e Carige in ribasso del 2,4% a un prezzo di 0,0081 euro. Deboli anche Ubi e Creval (entrambe -2,1%) mentre Unicredit ha ceduto l'1,7% e Intesa lo 0,7%. Fuori dal comparto del credito, in calo anche Fca (-1,9%) ed Eni (-1,1%) mentre ha tenuto Mediaset (-0,1%) e qualche segno positivo si è registrato nella moda, con Ferragamo in rialzo finale dello 0,4%.