Borsa: Europa poco mossa, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Borse europee poco mosse nella prima parte dell'ultima seduta dell'anno, che per Londra si concluderà in anticipo, alle 12.30 locali. Milano (-0,3%) è in coda, ma resta prima (+14,74%) considerando l'intero anno, seguita a ruota da Zurigo (+14,19% da gennaio) e Francoforte, che oggi cede lo 0,08%, ma guadagna il 12,95% rispetto alla prima seduta del 2017. In calo Madrid (-0,19%), stabile Parigi (-0,09%), positiva Londra (+0,14%), che tocca un nuovo massimo storico, ma si appresta a chiudere il primo anno dopo la Brexit con un rialzo inferiore al 7%. Sui vari listini non si segnalano grandi variazioni ad esclusione della catena inglese della ristorazione a domicilio Just Eat (+1,78%) e del farmaceutico Astrazeneca, spinti entrambi da valutazioni di analisti. Prese di beneficio su Lundin Petroleum (-3,43% a Stoccolma) e Bper (-1,29%) in Piazza Affari. Positivi i futures su Wall Street in assenza di dati dagli Usa.