Borsa: Europa debole, Londra record

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Borse europee deboli a metà seduta, con Londra (+0,85%) che ha chiuso in anticipo su nuovi massimi.

Milano (-0,75%) è in coda nella seduta odierna e cede il primo posto a Zurigo (-0,2%) nella classifica dell'anno, con un rialzo per Piazza Affari del 14,15% a fronte del +14,2% segnato dalla borsa svizzera. Più caute Parigi (-0,18%) e Madrid (-0,31%), mentre Francoforte lascia sul campo lo 0,5%. Nuovo rimbalzo di Steninhof (+3,54% a Francoforte), la catena titolare del marchio Conforma colpita da uno scandalo sui conti truccati. Acquisti sulla catena inglese della ristorazione a domicilio Just Eat (+2,768%), sul distributore di giornali Wh Smith (+2,67%) e sul farmaceutico Astrazeneca (+2,45%). Prese di beneficio su Lundin Petroleum (-3,84% a Stoccolma) e, in Piazza Affari, su Bper (-2,13%). Positivi i futures su Wall Street in assenza di dati dagli Usa.