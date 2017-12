Borsa Europa conclude incerta, ok Londra

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in calo tranne Londra: l'indice Ftse 100 della capitale inglese ha chiuso - come di consueto in anticipo di qualche ora - l'ultima seduta dell'anno in rialzo dello 0,85%, mentre Parigi ha segnato un ribasso finale dello 0,50% e Francoforte dello 0,48%.