Borsa: Asia contrastata, Tokyo -0,08%

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Le Borse di Asia e Pacifico chiudono l'anno a due velocità. Tokyo (-0,08%) è stata rallentata dal calo del dollaro sullo yen, che penalizza i grandi esportatori, Sidney (-0,38%) ha chiuso in calo in linea con l'andamento dei metalli, mentre Shanghai (+0,33%) e Taiwan (+0,71%) hanno guadagnato terreno. Lo stesso si apprestano a fare Hong Kong (+0,29%) e Mumbai (+0,43%), chiusa Seul per festività. Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street in attesa dell'inflazione in Germania e Italia, dove l'Istat rilascia i dati sul mese di novembre e sul 3/0 trimestre, con la nota mensile sull'andamento dell'economia nazionale. Per le Borse mondiali è tempo di bilanci. La migliore è Hong Kong (+36% da inizio anno), seguita in Asia e Pacifico da Mumbai (+27,65%), Seul (+21%), Tokyo (19,1%) e Singapore (+18,1%). Al palo Sidney (+7,05%) e Shanghai (+6,56%). Quanto ai listini occidentali il Nasdaq (+29,11%) si prepara a conquistare il primato, seguito da Dow Jones (+25,68%) e Milano (+15,01%).