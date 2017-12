Intesa: nuova struttura organizzativa

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Nuova struttura organizzativa per Intesa Sanpaolo, in vista del piano d'impresa. Gli avvicendamenti che avranno luogo, con nuove nomine dal primo gennaio, nella linea manageriale di vertice avvengono nell'ottica di un progressivo rinnovamento generazionale e attingono soprattutto alle risorse interne.

Lasciano il 31 dicembre gli incarichi il chief operating officer Eliano Lodesani, il chief innovation officer Maurizio Montagnese, il chief lending officer Eugenio Rossetti e il responsabile della direzione centrale relazioni esterne, Vittorio Meloni. La nuova struttura vedrà il potenziamento dell'area digitale e dell'innovazione, una maggiore focalizzazione delle responsabilità e delle competenze funzionali, anche attraverso l'accorpamento di strutture a forte contiguità, e la collocazione a più diretto riporto del consigliere delegato e Ceo, Carlo Messina, della funzione Risorse umane, fattore abilitante per gli obiettivi del prossimo piano che sarà presentato nel primo trimestre 2018.