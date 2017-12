Cattolica, congedi parentali a ore

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Passo avanti per conciliare lavoro e vita privata in Cattolica Assicurazioni. La società e i sindacati hanno siglato un'intesa per favorire il rientro al lavoro dopo la nascita dei figli, grazie alle nuove regole previste dalla normativa sull'orario.

Il progetto di 'congedo parentale ad ore' dedicato soprattutto alle mamme, ma che coinvolge anche i papà, riguarda la 'maternità facoltativa', pari a sei mesi consecutivi o a 180 giorni frazionati nel corso dei primi sei anni di vita del bambino, che scattano una volta utilizzata quella 'obbligatoria'. Alla Cattolica potrà essere usata anche a ore e non più a giorni, evitando la sensibile calo dello stipendio e sostenendo quindi il reddito familiare. Terminata l''obbligatoria', inizia la facoltativo e lo stipendio si riduce al 30%, a carico dell'Inps. Con il nuovo sistema invece i genitori potranno, già dal quarto mese del bambino, rientrare al lavoro con un minimo di mezza giornata di presenza pur rimanendo assunti con un contratto a tempo pieno.