Borsa:Europa debole prima di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Si portano sotto la parità gli indici di borsa europei in attesa dell'avvio degli scambi Usa.

Milano (Ftse Mib -0,3%) è in coda insieme a Madrid (-0,58%), ma si prepara a chiudere l'anno meglio delle altre borse europee, mentre Londra (+0,13%) è la migliore e tocca un nuovo massimo storico. Positivi i futures Usa in vista della bilancia commerciale, delle richieste di sussidi di disoccupazione e dell'indice della fiducia dei manager di Chicago.

Acquisti su Steinhoff (+3,64% a Francoforte), titolare del marchio Conforama, in calo di oltre il 90% da inizio anno dopo lo scandalo sui conti truccati. Debole Fca (-1,1%), alle prese con il richiamo di autovetture in Cina e negli Usa, brillante Banco Bpm (+2,6%), in vista di rafforzare il piano di smaltimento dei crediti deteriorali da 8 a 11 miliardi. Acquisti su Bper (+2,66%), cauta Unicredit (+0,5%), brillante Carige (+3,66%), che risale la china dopo i recenti scivoloni.