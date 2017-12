Borsa: Europa fiacca, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Borse europee piatte al debutto della penultima seduta dell'anno, l'ultima intera per Londra (+0,06%), che domani si fermerà a metà giornata. Parigi, Milano e Francoforte cedono circa lo 0,2%, mentre Madrid (+0,03%) viaggia intorno alla parità in attesa dei verbali dell'ultimo consiglio della Bce. Positivi i futures Usa in vista della bilancia commerciale di novembre, delle scorte di fabbrica e di magazzino, delle richieste di sussidi di disoccupazione e della fiducia dei manager di Chicago. In rosso quasi tutti gli indici settoriali in Europa, anche se non mancano exploit come quello di Steinhoff (+3,97%), titolare del marchio Conforama, alle prese con la peggiore crisi della storia uno scandalo sui conti truccati, che da inizio anno è sotto di oltre il 90%. In luce Banco Bpm (+3,8%, in linea con i requisiti patrimoniali della Bce e pronta ad alzare da 8 a 11 miliardi il totale dei crediti deteriorati da smaltire. In difficoltà Fca (-0,68%) dopo alcuni richiami in Cina per problemi di airbag.