Borsa: Asia contrastata, Tokyo -0,56%

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Si sono mosse a due velocità le borse di Asia e Pacifico dopo una giornata interlocutoria sui mercati occidentali. Tokyo ha ceduto lo 0,56%, in controtendenza invece Shanghai (+0,63%), Taiwan (+0,77%), Seul (+1,26%) e Sidney (+0,3%). Ancora aperte Hong Kong (+0,67%) e Mumbai (-0,03%). Negativi i futures sull'Europa a differenza di quelli sui listini Usa. Dalla Bce sono attesi i verbali dell'ultimo consiglio, mentre dagli Stati Uniti sono in arrivo la bilancia commerciale di novembre, le scorte di fabbrica e di magazzino, le richieste di sussidi di disoccupazione e la fiducia dei direttori acquisti di Chicago. Nonostante il rialzo superiore alle stime della produzione industriale giapponese, sulla borsa di Tokyo ha prevalso il segno meno, a causa del calo del dollaro sullo yen, penalizzante per gli esportatori. In particolare ha ceduto il colosso del vetro Nippon Sheet (-3,49%), che ha ridotto dell'87% le stime sull'utile per l'intero esercizio. Giù gli esportatori Panasonic (-0,87%) e Toyota (-0,73%).