Boprsa:Milano giù con Fca,bene Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Piazza Affari scivola in territorio negativo (Ftse Mib -0,38%) al traguardo di metà seduta, con scambi fermi a 0,6 miliardi di euro controvalore, pronta a chiudere l'anno in testa alle altre piazze europee, grazie al rialzo di oltre il 15% da gennaio. Frena Fca (-1,16%) alle prese con il richiamo di alcuni modelli in Cina e negli Usa, mentre corre Banco Bpm (+2,68%) il cui amministratore delegato Giuseppe Castagna si è detto pronto ad elevare a 11 miliardi i crediti deteriorati da smaltire. L'Istituto ha annunciato poi di essere "ampiamente in regola" con le disposizioni della Bce in termini di solidità finanziaria. In rialzo anche Bper (+2,14%) e Generali (+0,85%), cauta Unicredit (+0,51%), mentre cedono Mps (-1,12%), Prysmian (-1,05%) e Cnh (-0,97%). Giù Creval (-1,28%) mentre rimbalza Carige (+3,66%) dopo una serie di sedute difficili dalla chiusura dell'aumento di capitale dello scorso 22 dicembre. Bene anche Il Sole 24 Ore (+2,38%) e Bialetti (+2,32%).