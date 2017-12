P.a: travet diventa 4.0, commissione mappa nuove 'figure'

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Una commissione ad hoc aggiornerà i sistemi di classificazione professionale delle amministrazioni statali. Lo prevede il contratto della P.a centrale, sottoscritto sabato scorso. La conclusione dei lavori è stata fissata per maggio, una scadenza decisa last minute. I mestieri cambiano, seguendo in primis l'onda delle "nuove tecnologie", con i 'travet' che diventano sempre più 4.0. Ad essere mutato è però anche il modo di lavorare, ecco che la commissione valuterà l'inserimento di "nuove figure", anche "polivalenti", nell'ottica di "incentivare comportamenti innovativi". E svecchiare elenchi che contemplano stenografi, addetti ai fax o al ciclostile.

Tra i candidati ad entrare nei nuovi elenchi delle mansioni, ci saranno gli esperti del web, del coding, ma anche i professionisti della comunicazione (i giornalisti). Un decalogo guiderà i lavori della commissione, gli sono stati affidati compiti in dieci punti. E si parte dalla necessità di fare ordine, visto che c'è stata la riunificazione in un unico comparto di settori diversi (ministeri, parastato, agenzie fiscali).