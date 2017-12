Borsa: Milano sale (+0,3%, sprint Saipem

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Piazza Affari si conferma in rialzo nella prima mezz'ora di scambi (Ftse Mib +0,34%), spinta da Saipem (+3,17%), dopo il rialzo del greggio della vigilia a seguito dell'attentato ad un oleodotto in Libia. Più cauta Eni (+1%), bene Saras (+1,26%) e Tenaris (+1,27%). Acquisti in campo bancario su Banco Bpm (+1,73%), il cui consigliere delegato Giuseppe Castagna, intervistato dal Sole 24 ore, ha detto che la Banca potrebbe alzare gli obiettivi sullo smaltimento degli Npl fino a 11 miliardi dagli attuali 8. In calo Stm (-1,29%), Buzzi (-0,35%) e Mediaset (-0,18%),mentre non riesce a fare prezzo Carige, congelata, che segna un calo teorico del 4,55% a 0,8 centesimi, dopo il calo del 12% dello scorso 22 dicembre.