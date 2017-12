Borsa Milano resta negativa, giù Carige

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Continua incerto l'andamento delle Borse europee dopo l'apertura in cauto positivo di Wall Street.

Il rafforzamento dell'euro e il calo dei titoli tecnologici per i timori sulle vendite degli iPhone X della Apple bilanciano il rafforzamento dei petroliferi. Milano è negativa (-0,26%), come Francoforte (-0,15%) e Madrid (-0,3%). Piatta Parigi, positiva Londra (+0,3%). A Piazza Affari, per i timori sulle vendite degli iPhone, è in calo Stm (-1,7%). Giù anche Enel (-1,2%) e Mediaset (-1,15). Forti acquisti invece su Saipem (+3,6%), dopo il rialzo del greggio in seguito all'attentato ad un oleodotto in Libia. Sale Banco Bpm (+2,7%) in scia alle dichiarazioni del consigliere delegato Giuseppe Castagna, secondo cui la banca potrebbe alzare gli obiettivi sullo smaltimento degli Npl fino a 11 miliardi da 8. Bene anche Moncler (+1,4%). Scivola Banca Carige (-5,6%).