Borsa: Milano in pareggio, bene Saipem

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Chiusura a ridosso del pareggio per il Ftse Mib a Piazza Affari, in una giornata, dopo la pausa natalizia, dal tono incerto per le borse europee, nonostante lo sprint positivo offerto nel pomeriggio da Wall Street.

Il rialzo del greggio dopo all'attentato ad un oleodotto in Libia tonifica i titoli energetici, e a trarne il maggior beneficio a Milano è Saipem (+3,65%). Le dichiarazioni del consigliere delegato del Banco Bpm, Giuseppe Castagna, secondo cui la banca potrebbe alzare gli obiettivi sullo smaltimento degli Npl fino a 11 miliardi da 8, determinano acquisti sul titolo (+2,44%). Bene anche Moncler (+1,71%). In ribasso invece Mediaset (-1,04%), in mancanza di novità sui fronti Vivendi e Tim. Deboli anche Enel (-0,85%), Intesa (-0,78%) e Unicredit (-0,69%). Soffre Carige (-6,82%), ancora in affanno dopo la chiusura dell'aumento di capitale.