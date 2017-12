Borsa: Europa in rialzo, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Si ripresentano positive le principali borse europee nella prima giornata di scambi dopo il ponte di Natale. Francoforte e Parigi (+0,4% entrambe) sono in testa seguite da Milano (Ftse Mib +0,3%), Londra (+0,24%) e Madrid (+0,21%). Positivi i futures Usa in attesa della fiducia dei consumatori a dicembre e delle vendite di abitazioni. Salgono i petroliferi Tullow (+2,55%) ed Eni (+1%), all'indomani dell'attentato ad un oleodotto in Libia, che ha spinto il prezzo del greggio oltre quota 60 dollari a barile. Acquisti sugli automobilistici Daimler (+0,77%), Bmw (+0,63%) insieme a Fca e Peugeot (+0,5% entrambe). Sugli scudi a Londra il colosso dei servizi per gli uffici Iwg (+25,77%), che ha ricevuto un'offerta da fondi di provate equity gestiti da Brookfield e Onex. Sotto pressione i tecnologici Ams (-9,94%) ed Stm (-1,89%) per i timori sulle vendite degli iPhone X di Apple.