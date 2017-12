Borsa: Europa gira in calo, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Girano in calo le borse europee insieme ai futures Usa, in concomitanza con un calo del dollaro in vista dei dati sulla fiducia dei consumatori. Milano (Ftse Mib -0,36%) è in coda dietro a Francoforte (-0,28%), e Madrid (-0,25%), più cauta Parigi (-0,09%), positiva Londra (+0,22%).

Sui listini pesa il calo dei titoli tecnologici a seguito dei timori sulle vendite degli iPhone X della Apple. In particolare soffrono Ams (-9,95% a Zurigo), le tedesche Dialog Semiconductor (-4,17%) e Siltronic (-2,8%) ed Stm (-2,21% a Milano e Parigi).

Proseguono in rialzo i petroliferi Saipem (+3,76%), Tullow (+2,6%) e Subsea (+1,82%), con il greggio che viaggia sui massimi dal 2015 a cavallo di quota 60 dollari al barile, a seconda delle piazze in cui viene scambiato, cauta Eni (+0,5%).

Contrastate le banche, con rialzi per Banco Bpm (+2,36%), che punta a incrementare a 11 miliardi il piano di dismissione dei crediti deteriorati, e Lloyds (+0,61%), mentre soffre ancora Carige (-6,82%), ad aumento di capitale concluso.