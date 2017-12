Borsa: Europa cauta, Milano stabile

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Procedono con cautela le borse europee dopo il ponte di Natale, al di sotto però dei massimi raggiunti nella mattinata. Londra (+0,22%) è prima davanti a Parigi (+0,16%), Francoforte (+0,14%), Milano (+0,05%) e Madrid (-0,08%), unica in calo. Positivi i futures Usa in attesa della fiducia dei consumatori a dicembre e delle vendite di case di novembre. In Europa salgono i petroliferi Saipem (+3,81%), Tullow (+2,9%), Statoil (+1,09%) ed Eni (+1%), all'indomani dell'attentato a un oleodotto connesso al terminale di Al Sider (Libia), che ha spinto ieri il prezzo del greggio oltre quota 60 dollari a barile, in linea con l'andamento di oggi . Acquisti sul settore della moda con Burberry (+1,48%) e Moncler (+1,36%), mentre scivolano i tecnologici Ams (-7,67%), Dialo Semiconductor (-3,58%) ed Stm (-1,62%) frenati dai timori sulle vendite degli iPhonbe X della Apple. Sugli scudi a Londra Iwg (+29,72%), che ha ricevuto un'offerta da fondi di private equity gestiti da Brookfield e Onex.