Borsa: Asia contrastata, Tokyo +0,08%

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Borse asiatiche contrastate all'indomani dell'attentato all'oleodotto che serve il terminale di Al Sider in Libia. Tokyo (+0,08%) ha resistito a differenza di Shanghai (-0,92%), bene Taiwan (+0,62%) e Seul (+0,38%), invariata invece Sidney. Contrastate Hong Kong (-0,06%) e Mumbai (+0,11%), ancora aperte. Negativi i futures sull'Europa, con i dati sulla disoccupazione in Francia in arrivo a mercati chiusi, contrastati invece i contratti su Wall Street, in vista dei dati sulla fiducia dei consumatori in dicembre e sulle vendite di case in novembre. I listini europoei riaprono oggi dopo il lungo ponte di Natale, Wall Street invece ha chiuso ieri in lieve calo. La corsa dei prezzi del greggio, che ormai viaggia sui 60 dollari al barile, ha favorito a Tokyo Bi Industry Primer (+2,31%) e spinge Cnooc (+1,99%) sulla piazza di Hong Kong.