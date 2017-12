Fs-Anas: via libera a fusione

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Con i decreti Mit e Mef firmati ieri il Governo ha dato il via libera al grandissimo gruppo industriale e infrastrutturale di Fs e Anas". Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio.

"Un grande risultato per connettere l'Italia sempre meglio nei suoi collegamenti nazionali e internazionali, puntando alla sostenibilità ed efficacia delle reti e degli investimenti.

Attendiamo gli ultimi definitivi passaggi, ma il dado è tratto."Il Gruppo Fs, con Anas, ha la forza necessaria per la realizzazione ed esecuzione di opere e progetti integrati, disponendo di 108 mld di investimenti in 10 anni e 81 mila dipendenti". "Ripagheremo la fiducia con il massimo impegno per realizzare al più presto le molte sinergie identificate", afferma l'ad di Fs, Renato Mazzoncini. "Il nostro ingresso nel Gruppo Fs ci consentirà di offrire agli italiani una maggiore capacità intermodale e servizi di trasporto integrati e di migliore qualità", dice il presidente dell'Anas, Armani.