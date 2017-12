Alessandria in piazza per la Borsalino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 DIC - Alessandria si mobilita per salvare la Borsalino. Sono centinaia le persone che manifestano davanti allo storico negozio di corso Roma, l'immancabile cappello in testa, per chiedere al mondo della finanza e alle istituzioni di salvaguardare l'azienda, dichiarata fallita nei giorni scorsi. "Borsalino, Borsalino", lo slogan scandito dai manifestanti, tra cui numerosi lavoratori, a cui si stanno aggiungendo tanti cittadini alle prese con lo shopping natalizio.

"Sono orgoglioso di vedere come la città si stia riconoscendo in questa importante rivendicazione", sottolinea il sindaco leghista Gianfranco Cuttica di Revigliasco. "Marchio, azienda e fabbrica - prosegue - sono qui da 160 anni e devono rimanerci".

Nel pomeriggio la protesta si sposterà allo stadio Moccagatta.

L'Alessandria Calcio, in campo contro il Pontedera, ha invitato i suoi tifosi a presentarsi sugli spalti indossando il Borsalino. E sono già centinaia le adesioni al Comitato per la difesa della Borsalino.