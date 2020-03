Vancura nuova sorpresa narrativa praghese

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - VADISLAV VANCURA, ''LA FINE DEI VECCHI TEMPI'' (EINAUDI, pp. 342 - 22,00 euro - Traduzione di Giuseppe Dierna) - Dopo alcuni perduti racconti di Hrabal o la meravigliosa nuova traduzione dello Svejk di Hasek, dobbiamo ancora una volta a Giuseppe Dierna, amante e profondo conoscitore del mondo e la cultura ceca, la proposta di Vladislav Vancura, autore praghese (ma nato in Slesia nel 1891) che ci conferma quanto quell'arte e e quella letteratura siano ricche e affascinanti.

Di Vancura, almeno in questo suo ''La fine dei vecchi tempi'', colpisce innazitutto la scrittura, vagante e puntuale assieme, e la costruzione del romanzo, con un narratore, Bernard Spera, che non a caso firma anche una sorta di prefazione ad esso, e poi ne è protagonista coinvolto negli avvenimenti e rapporti tra i personaggi, ma rivelando spesso un occhio praticamente esterno, una capacità di intervenire sui meccanismi narrativi e di far commenti, magari saccenti, dati eruditi e notazioni psicologiche, quanto di abbandonarsi a autoanalisi denigratorie, prima affermando e poi negando, con dichiarazioni di resa davanti all'impossibilità di raccontare, come diceva di voler fare sin dalla prefazione, il reale con un po' di oggettività, tanto da confessare pure nel finale: ''Ahimè, sento che neanche in questo momento, quando ormai sto chiudendo le mie pagine, io riesco a dire la verità''.

Per Dierna, ''la contraddizione è la legge di sviluppo'', il motore di questo racconto, che è un continuo gioco di specchi, o meglio di insinuazioni e sospetti che hanno il loro esempio principale nella figura di quello che può dirsi il protagonista, il principe Aleksandr Megalrogof, colonnello dello zar Nicola II, uomo libero, provocatorio, orgoglioso e scroccone, narratore di tante personali storie avvincenti, talvolta le stesse ma che cambiano ogni volta, non a caso soprannominato barone di Munchhausen, ora riverito e capace di conquistare tutti, specie i cuori femminili, ora più volte definito un farabutto e impostore scellerato, dall'io narrante che pare quasi in gara con lui. Sembra che con l'arrivo del colonnello tutto sia sull'orlo di rivoluzionarsi, ma quando se ne andrà dal castello di Kratochvile, nulla in verità sarà cambiato davvero.

Lo sfondo con cui tutti interagiscono, tra intrighi politici e intrighi amorosi, è legato alle vicende comico paradossali appunto di questo castello con la sua tenuta, dove, siamo nel 1920, è reggente e vive il ricco possidente Josef Stokasa con la figlia da marito Michaela e sua sorella piccola Kitty col coetaneo Marcel, cui si aggiungono un monaco, le graziosa Susanne che suscita l'interesse del bibliotecario, lo stesso Spera ''che in biblioteca non serve a nulla'' e deve semmai farsi accettare per la sua amabilità conviviale. Kratochvile è una ''proprietà residuale'' della riforma agraria che ha parcellizzato i grandi latifondi e, mentre Stokasa è alle prese con le lunghe pratiche burocratiche per acquisirla, attorno a lui intrigano i contadini e piccoli proprietari cui voglio sottrarla i grandi possidenti terrieri, i primi rappresentati dal curioso avvocato Pustina, che per questo si contende anche l'attenzione e la mano di Michaela con Jan Lhota, figlio del politico che rappresenta i secondi.

La verità, ci dice Vancura, è che in tutto questo agitarsi sembra cambino i vecchi tempi, ma in realtà assai meno di quel che parrebbe. Certo Megalrogov da principe insulta e svillaneggia i borghesi, che a loro volta lo fanno con gli aristocratici, ma rivelando di avere la loro stessa brama di arricchirsi. E nel finale comunque, il presunto principe, col suo pellicciotto ''foderato di follia'', se ne va simbolicamente in carrozza a cavalli, mentre Pustina parte con la sua automobile scoppiettante. L'ironia, la lievità, l'umanità, i sentimenti, con quel tanto di inevitabilmente nero e ambiguo e la capacità di far emergere in trasparenza anche un senso storico e sociale, sono quelli caratteristici di tanta letteratura praghese, di cui le capacità affabulatorie e di scrittura di Vancura (che morirà nel 1942 arrestato e fucilato dalla Gestapo per attività antinazista) conferma la profondità e la particolare anima culturale, capace sempre di rivelarci come la nostra esistenza sia sempre in bilico tra fede e impostura, tra verità e finzione.