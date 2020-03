Veltroni, l'odio dal '900 ai social

WALTER VELTRONI, ODIARE L'ODIO (RIZZOLI, PP, EURO). Una "lunga bava di lumaca nella vita di ciascuno di noi". E' l'immagine dell'odio, quel "sentimento livido" del quale Walter Veltroni ci mostra gli effetti nel suo nuovo libro 'Odiare l'odio', in libreria per Rizzoli il 10 marzo.

"Quando si è diffuso, ha determinato, nella storia dell'umanità, i momenti più tragici e le pagine più scure" spiega Veltroni che è stato direttore dell'Unità, vicepresidente del Consiglio, sindaco di Roma, segretario del Partito democratico e candidato premier alle elezioni politiche del 2008. Dalle grandi persecuzioni del Novecento alla violenza sui social, in 'Odiare l'odio' ci racconta "le conseguenze tragiche di una malattia del nostro tempo" fornendo anche un'ampia documentazione di dati e ricordando le parole di grandi scrittori e intellettuali. Da Cesare Pavese che diceva "si odiano gli altri, perché si odia se stessi" ad Amos Oz e John Donne che "ha lasciato in eredità al mondo intero quella meravigliosa frase che dice: 'Nessun uomo è un'isola', cui oso aggiungere: 'Nessun uomo è un'isola, ma ognuno di noi è una penisola, una mezza isola'.

Veltroni ci invita a non dimenticare il grande valore delle parole: "No, le parole sono la cosa più importante della vita: è in base a loro che ci scegliamo, scegliamo la persona che amiamo, gli amici che abbiamo, le vite altre che vogliamo vivere leggendo un libro o vedendo un film o ascoltando della musica.

Le parole hanno cambiato il mondo".

In questo viaggio nell'universo dell'odio, che è sempre il prologo della violenza, Veltroni parte dal ventennio fascista, quando suo nonno, preso dai nazisti, nel 1944 fu portato insieme a sua nonna, a via Tasso, racconta la sua generazione che ha conosciuto "il tempo dell'odio" negli anni di piombo e quella precedente che "ha pagato il prezzo infinito delle persecuzioni, della galera, della guerra civile" e approda a un presente segnato da una decrescita tutt'altro che felice. "Dal 2007 al 2018 il Pil, per la prima volta nella storia del dopoguerra italiano, è diminuito del 4,3 per cento, quello pro capite del 6,9, i consumi delle famiglie del 2, la compravendita di abitazioni del 23,7, l'indice della produzione industriale del 17,9 per cento" afferma, citando i dati, Veltroni che ci mostra anche come si stia rischiando di tornare a un passo dall'abisso. Tra "le belve risorgenti" del nostro tempo c'è l'antisemitismo che vede una vittima e testimone della Shoah come Liliana Segre costretta a girare con la scorta nel nostro Paese. La dinamica perversa dei social, tra odio e fake news ci ha portato anche ad abbattere barriere considerate a lungo inviolabili, come il rispetto della malattia. Tra le vicende più sconvolgenti Veltroni indica quella di Nadia Toffa, la giornalista e conduttrice delle Iene morta nell'agosto 2019, che ha raccontato la sua lotta contro il cancro. "Quando nell'ottobre 2018 è tornata in trasmissione, sul suo profilo Twitter, in risposta a una Maria che scriveva 'Ben tornata bellissima Nadia. È stato bello rivederti tesoro', un utente - ricorda Veltroni - ha scritto: 'State tranquilli tanto finirà presto all'obitorio'".

Mentre, tra gli esempi più belli cita quel cambio di mentalità che ha portato al passaggio dall'idea del possesso dei beni a quella della loro condivisione.

Due le date fatidiche che hanno fatto strada alla paura: l'11 settembre 2001, con l'orrore delle Torri Gemelle, e la crisi dei mutui subprime scoppiata il 9 agosto 2007.

Veltroni affronta anche il tema dell'immigrazione, invita a recuperare l'indignazione e sottolinea che se all'odio si contrappone altro odio, allora sarà l'odio a vincere. Perchè non accada "il grande sforzo delle democrazie non dovrebbe essere quello di illudere, come fa la destra populista, i più deboli facendogli credere che, cacciando chi è più povero, si risolverà il problema del loro futuro: l'obiettivo dovrebbe essere lanciare il più grande piano per elevare i livelli di conoscenza diffusi che la storia umana abbia mai conosciuto" dice Veltroni che ribadisce quando sia importante trovare le parole giuste perchè nel futuro ci sia libertà. (ANSA).