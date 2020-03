Biller, tracce di famiglia in sei valigie

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - MAXIMILIAM BILLER, ''SEI VALIGIE'' (SELLERIO, pp. 164 -15,00 euro - traduzione di Giovanna Agabio) - E' una storia di famiglia questa che narra Maximilian Biller, che prende lo spunto da quel che accadde a suo nonno Schmil Biller appunto. Una famiglia di ebrei di origine russa, praghesi d'adozione e poi emigrati in Germania, dove la questione ebraica acquista ovviamente una rilevanza particolare. Ma questa condizione di insicurezza e persecuzione antisemita viene a sovrapporsi all'insicurezza di chi vive in un regime totalitario e può subire persecuzioni e subire delazioni per mille motivi, così che il tutto prende anche vagamente un senso più generale e esistenziale.

Le si valigie alludono a sei differenti versioni, punti di vista e racconto, talvolta molto distanti tra loro, su chi e perché denunciò nonno Schmil, che fu arrestato nel 1960 all'aeroporto di Mosca per traffico di valuta, quindi condannato e impiccato in breve tempo. Ognuno attorno a lui, a cominciare dai suoi quattro ottimi figli (due andati all'Ovest, uno che vive a Praga, l'altro che si è fatto cinque anni di prigione in un carcere ceco) potrebbe avere delle situazioni o degli interessi che lo hanno costretto o lo hanno fatto pensare di poter compiere quel passo. Oppure la sua ambiziosa nuora, ex donna di spettacolo e di successo che è stata ad Auschwitz e ha poi sposato un fratello, Dima, ma in cuor suo ama l'altro, Sojma (e c'è una bella lettera sul proprio desiderio di vita di lei a lui), e così via. Il suo è un bellissimo e tragico personaggio che vive troppo forse per dimenticare (''Come si può ridere così e pensare al sesso dopo essere stati nei campi di Hitler?'').

Il fatto è che ognuno comincia ad avere dei sospetti su chi potrebbe essere stato degli altri, perché tutti sapevano che il nonno era legato al mercato nero e non nuovo a simili traffici. Così non può prescindere ed è indissolubilmente intrecciato con la vita del'autore innanzitutto e poi con quella della famiglia e i suoi rapporti interni il racconto, qui costruito come un intrigante romanzo, che fa capo a Schmil e alle ragioni per cui è stato messo nella mani del Kgb, e questo potrebbe esser capitato anche solo perché era stato scoperto o perché qualcuno si è lasciato scappare qualcosa inopportunamente senza rendersi conto, anche se le diverse voci che si tramandano sembrano in maggioranza propendere per un atto vile.

Questa atmosfera precaria e tutta diffidenze che si respira nella famiglia Biller è quella che si respira nella società totalitaria comunista in cui questa vive. Sono i frutti velenosi che maturano in uno stato di polizia e in un dopoguerra dove l'antisemitismo riprende piede e i rapporti umani sono inquinati dai sospetti, le vite quotidiane con i loro bisogni e le loro miserie, le loro passioni e i loro drammi, sono schiacciati dalla forza della realtà e dalla violenza degli eventi della Storia del Novecento, anche se la Shoah non ha grande rilievo, è più un importante fatto ma oramai passato, viste le pressioni del presente, e in particolare del secondo dopoguerra con le sue speranze, le sue ambiguità, le sue delusioni e contraddizioni, lo scontro est-ovest segnato dalla Guerra fredda.

Un romanzo di famiglia che sotto tante e tali pressioni va disfacendosi e che l'autore, prima bambino, poi cresciuto, è come volesse a questo punto cercar di riannodare con un racconto e uno stile lucido per riuscire a dargli un filo e un senso per potersene liberare. (ANSA).