Andò, la camorra, la musica e un bambino

''Quando ti metterai in viaggio per Itaca /devi augurarti che la strada sia lunga / fertile in avventure e in esperienze''. Con questi metaforici versi del poeta greco Kostantin Kavafis, recitati da Gabriele Santoro prima di radersi la mattina, si apre questo ben calibrato, intenso romanzo di avventure tinte di noir, ma che gioca sulla necessità e verità dei sentimenti e sulla necessità di vivere quel che la vita offre per trovarle un senso, sul contrasto tra l'ordine che ci si può costruire per difendersi e il disordine che ci circonda e che comunque irrompe, sull'importanza di una buona educazione sentimentale e di trovare un maestro, un padre che sappia insegnarti a tirare fuori il meglio di te.

Per ambientare tutto questo, allora, cosa meglio di Napoli e di un quartiere storico e degradato come Forcella, seducente e respingente con le sue ambiguità, il suo fascino, le sue illusioni e la sua violenza, dove risiede per scelta Santoro, musicista, ex concertista di fama, docente di pianoforte al Conservatorio, che esce oramai poco, e per sopravvivere si è creato un proprio ordinato rifugio fatto di abitudini, rimpianti e fragilità dovuti alla propria natura sessuale (la stessa di Kavafis) e l'amore con Biagio, passato non del tutto e comunque difficile da confessare, e tanto più vivere in quel quartiere, e soprattutto la musica, la tanta musica che si cita in queste pagine, con gli amati interpreti e compositori che ascolta sempre o di cui legge biografie. E' in questa geometria esistenziale che irrompe un bambino facendone saltare tutte le coordinate: Ciro Acerno, solo, spaventato, in fuga ma sfrontato e arrogante come sin da piccoli insegnano e costringono ad essere in quel posto, il quale, dal piano di sopra dove vive con la famiglia, si intrufola non visto nella casa di Santoro cui, a sera, quando viene scoperto, chiede protezione e di essere nascosto perché, scopriremo, il suo amichetto Rosario ''già se lo sono preso''.

La verità è che, assieme a Rosario, Ciro ha scippato una persona che era intoccabile e il boss camorrista De Vivo vuole trovarlo (ha chiesto anche al padre, suo affiliato, di consegnarglielo) per infliggergli una punizione esemplare che serva da lezione ed esempio. La vita, la realtà di Forcella arriva come un tornado che di giorno in giorno cresce di forza a sconvolgere la vita di Santoro, che accetta di tenere con sé il bambino e, nonostante i sempre più gravi problemi che questo gli crea, pian piano gli si affeziona, ma accade anche il contrario, come tra un padre e un figlio per elezione, e Ciro scopre come quest'uomo che considerava nulla e un ''ricchione 'e mmerda'' meriti rispetto, quanto sia pronto a sacrificare per salvarlo e cercare di dargli addirittura un'altra esistenza e possibilità di futuro. Il caso, il destino offre a Santoro una intima, ineludibile, vitale necessità di agire, occasione per ''liberarsi di tutti i fantasmi della sua solitudine''. E la poesia di Kavafis termina con questi versi: ''Itaca ti ha dato il viaggio / senza di lei mai ti saresti messo / sulla strada: cos'altro ti aspetti?''.

Naturalmente in tutto questo avranno un ruolo il fratello magistrato con cui quasi non si parla più; l'anziano, amorevole e saggio padre che vive in campagna; Diego, ex allievo negato alla musica; un ambiguo commissario di Polizia, e altri personaggi di contorno, oltre a una pistola che Ciro gli dice dove può trovare e gli insegna a usare, ricevendo in cambio lezioni di musica e piano per le quali dimostrerà subito un gran talento naturale. E Andò, regista teatrale e cinematografico, sta anche per iniziare a girare un film da questa sua storia.

