Una "malattia" contagiosa e pericolosissima, che va combattuta in casa, a scuola, ovunque ci sia il rischio di diffusione: è quanto ci ricorda la Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo del 7 febbraio, istituita per sensibilizzare bambini, ragazzi e adulti sulla necessità di non abbassare la guardia di fronte a un fenomeno dilagante che troppo spesso occupa la cronaca e che ha già rovinato le vite di tanti giovani. In questa battaglia che è principalmente culturale, e che deve essere affrontata insieme, con l'ascolto e la prevenzione, ma anche reagendo con decisione, un aiuto può venire dai libri, che da vari punti di vista possono affrontare il problema e indicare la strada per contrastarlo.

LELLO GURRADO, QUATTRO BRAVI RAGAZZI. STORIE DI ORDINARIO BULLISMO (Baldini+Castoldi, pp.144, 15euro). Un poliziesco in piena regola, dal grande impegno sociale e adatto a grandi e piccoli, è il romanzo di Lello Gurrado, "Quattro bravi ragazzi" (Baldini+Castoldi) che in una storia avvincente tratta il serissimo tema del bullismo. L'autore usa un linguaggio diretto, utile a veicolare la forza di una trama efficace e, purtroppo, di stretta attualità: un burbero commissario, dopo la morte misteriosa di 3 adolescenti della stessa classe liceale, capisce che non si tratta di disgrazie ma di veri e propri omicidi, dovuti all'appartenenza dei ragazzi a una banda dedita ad atti di bullismo. Le tre vittime infatti non sono per niente dei "bravi ragazzi": dalle merende rubate ai compagni agli sfottò e ai soprusi ai danni di un ragazzino gay, dagli insulti a coetanei di colore fino alle pipì nelle tasche dei giacchetti a scuola, in questa escalation di prepotenze i bulli hanno poi fatto "il salto di qualità", arrivando alla tragedia, con la morte di Sofia, lanciatasi dal ponte di un'autostrada dopo la diffusione a scuola e sui social di una sua (finta) foto senza veli.

Mentre il giallo si dipana alla ricerca del misterioso assassino dei bulli con esiti drammatici, emerge l'impegno civile dell'autore, che esprime con chiarezza il suo messaggio: se l'immaturità, la superficialità e la leggerezza - che spingono alcuni giovani a compiere azioni riprovevoli e meschine di cui non sanno valutare le conseguenze - sono una miccia pericolosissima per il dilagare del fenomeno, di certo il problema va affrontato unendo le forze, tra ragazzi, adulti e istituzioni, senza mai far sentire sole le vittime.

RACHEL BRIAN, DAI UN BACIO A CHI VUOI TU. IMPARA IL RISPETTO DEI CONFINI PERSONALI, TUOI E DEGLI ALTRI (De Agostini, pp.64, 12.90euro). Ha un approccio completamente diverso al problema del bullismo rispetto al romanzo di Gurrado il libro di Rachel Brian "Dai un bacio a chi vuoi tu" (De Agostini), un manuale ricchissimo di disegni e di testi semplici e incisivi, adatto ai più piccoli. Consigliato da Amnesty International, il libro usa toni umoristici e il linguaggio dei bambini per insegnare loro valori fondamentali come il rispetto, di sé e degli altri, l'ascolto e l'empatia. L'autrice fa la giusta scelta di mettersi sullo stesso piano dei suoi lettori: in questo modo evita le distanze, il paternalismo e i filtri e comunica chiaramente il suo messaggio. Tra le pagine i bambini troveranno alcuni concetti chiave da interiorizzare per una crescita serena: come comprendere e praticare il consenso in modo consapevole, anche in relazione al proprio corpo; come imparare a chiedere aiuto a persone fidate e a costruirsi "la propria squadra", ossia un gruppo di amicizie fidate in cui tutti possono appoggiarsi all'altro e sentirsi ascoltati; esercitare il diritto di dire no e anche di cambiare idea; non fare agli altri ciò che a noi per primi provoca disagio. Ma soprattutto Brian pone l'accento sul fatto che nel rapporto grande-piccolo, quando i confini sono violati, non esiste colpa né responsabilità per il bambino, che invece sono sempre dell'adulto. (ANSA).