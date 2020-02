GIOVANNI MASTRANGELO, I PADRI E I VINTI (La nave di Teseo, pp.298, 18 Euro). Un affresco emozionante che si compone di sentimenti autentici e di grande storia; il racconto di tre generazioni che provano a venire a patti con la colpa e il perdono; il ritratto del nostro Paese attraverso quello di una famiglia: è una lettura che sorprende e coinvolge il nuovo romanzo di Giovanni Mastrangelo, dal titolo "I padri e i vinti", in libreria con La nave di Teseo dal 6 febbraio. Il registro narrativo fluido e sempre partecipe, con una scelta accurata del lessico, è il valore aggiunto di un romanzo intenso, che racconta la vicenda di una famiglia e dei suoi componenti lungo il secolo scorso, dalla fine della seconda guerra mondiale agli anni '70.

Mastrangelo, fotoreporter e scrittore, mette al centro del suo libro la lunga esistenza dei Cristaldi, Pietro, Flora, Vera e Alberto, raccontandone i destini, le responsabilità, private e politiche, le differenze ideologiche, la forza per pentirsi e per perdonarsi, la loro voglia di scappare l'uno dall'altro e l'amore che li ha invece sempre tenuti legati, anche quando la vita li ha divisi. L'autore con grande efficacia ma con un tocco lieve penetra nel mondo dei singoli personaggi e delle loro relazioni, riuscendo calarsi di volta in volta in ognuno di loro: seppur dalla trama complessa, il romanzo è sempre del tutto focalizzato sul rapporto tra le generazioni, sulle responsabilità dei padri ma anche su quelle dei figli, sul tema della memoria, su quanto conti il caso nelle vite di ognuno di noi o in che misura possiamo scegliere di vivere dentro o fuori la storia, di estraniarci o prenderne parte. Sempre - nei passaggi più duri, o in quelli più commossi e nostalgici - Mastrangelo racconta con maestria - anche nei dialoghi - la forza dei sentimenti, e quanto essi tornino prepotenti, che lo vogliamo o no, anche nei momenti della vita in cui ci trinceriamo nel distacco come forma di protezione. E quando si trova a raccontare gli eventi storici - la guerra e la resistenza, le esecuzioni sommarie, la ricostruzione e l'inizio del consumismo, le derive violente della contestazione e il terrorismo negli anni '70 - l'autore pone sempre l'accento su come ciò che accade si riverberi nella vita dei personaggi, come cioè il fatto collettivo modifichi e influenzi la vita del singolo.

Per questo il romanzo trascina come un fiume in piena e chi legge è chiamato a partecipare al costruirsi complesso di una storia intricata come un puzzle che racconta molto del nostro essere italiani. In pagine densissime che si leggono però tutte d'un fiato - non mancano mai le dettagliate descrizioni dei luoghi, l'introspezione psicologica per entrare "dentro" il pensiero dei tanti componenti di questa famiglia, né la rievocazione puntuale dei fatti storici - emerge la figura di Mastrangelo come grande narratore, che con una penna sensibile, sicura anche nel trattare la materia dei sentimenti, porta con sé il lettore in questa appassionante passeggiata nel '900 italiano.