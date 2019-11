Arriva il Mahabharata in graphic novel

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 10 NOV - Si alleggerisce la maestosa impresa di leggere la mistica saga indiana de 'Il Mahabharata' finalmente disponibile in un graphic novel che mantiene la stessa intensità narrativa e forza espressiva.

Ci sono voluti oltre tre anni di grande lavoro da parte del disegnatore e fumettista Jean-Marie Michaud, che ha illustrato in migliaia di tavole i testi del grande sceneggiatore Jean-Claude Carrière , amico di Luis Bunuel, per fare dell'opera letteraria più estesa al mondo un graphic novel di 440 pagine. Circa 15 volte la Bibbia, scritta in sanscrito a partire dal IV secolo a.C., riveduta e arricchita per oltre 700 anni, 'Il Mahabharata' arriva nelle nostre librerie per L'ippocampo a cui va il grande merito di averlo pubblicato, nella traduzione dal francese di Fabrizio Ascani, ad un prezzo davvero contenuto (29,90 euro) per l'eccezionale valore del libro che parla di religione, politica, morale e cosmologia ma soprattutto di liberazione ede elevazione spirituale che secondo la tradizione indiana, sono i fini ultimi della condizione umana.

Complesso e labirintico il "grande poema del mondo" racconta la lunga e furibonda lite dinastica che contrappone i Pandava e i Kurava, due clan di cugini composti rispettivamente da 5 e 100 membri. Sedici i personaggi principali tra cui Krishna, manifestazione terrena del dio Vishnu, che per la prima volta nel Mahabharata fa la sua comparsa nella mitologia indiana e sarà lui a rivelare nella Bhagavad Gita, "Il canto del Signore" ,i misteri del rapporto fra Dio e l'uomo e il loro reciproco amore. La vicenda si svolge tremila anni avanti Cristo.

Opera cardine dell'induismo il Mahabharata è stato a lungo misconosciuto in Occidente e da questa straripante epopea sono derivate le migliaia di credenze e leggende dell'anima indiana che imprimono nel cuore degli uomini il Dharma, la sacra legge che governa il mondo. (ANSA).