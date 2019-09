Cannone, Educazione del gay adolescente

(ANSA) - ROMA, 1 SET - RICCARDO CANNONE RROSA ELAVITA 'EDUCAZIONE DEL GAY ADOLESCENTE' (Amazon, pag. 96, Euro 12,00)).

E' tutto nel titolo questo volumetto, romanzo di formazione adolescenziale, esplicito e candido nella sua ruvidezza così istintiva, così poetica opera prima. 'Educazione dal gay adolescente', ma bisognerebbe aggiungere 'del Sud', quel Sud Italia che a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta aveva un impianto sociale che oscillava tra il Medioevo la Rivoluzione sessuale, con punte di matura lucidità di alcuni adulti che si intersecavano con il bigotto oscurantismo di altri. In questo clima complesso il protagonista si trova prima di tutto a fare i conti con se stesso, a dover per prima cosa comprendere la sua anima e la sua identità, culturale prima che sessuale, per un bambino bello come pochi e per questo vestito in abiti femminili, come una bambola, da uno stuolo di donne dedite alla clausura e ai lavori di casa. Come in ogni harem che si rispetti tra le mura di casa ogni trasgressione (innocente) è concessa ma fuori, nella luce accecante della piazza, tutto diventa più complesso. E allora il rovello è sempre tra lecito e non lecito, tra naturale istinto sessuale e malattia, fisica o mentale, tra amore e perversione, in una confusione di pulsioni e di pensieri che tormentano il protagonista che in tutto ciò fatica a capire se stesso. Tutto questo, nel bel racconto di Cannone, è reso nell'evidenza cinematografica (che appartiene alla storia dell'autore), di scorci di vita, situazioni, mai del tutto comprese e comprensibili ma al contrario descritte con la lucidità totale di un osservatore esterno (quasi fosse la macchina da presa). Una lunga stagione di amori (perlopiù inconfessati) di ambiguità, di timori, e di sedute di psicanalisi compiute anche queste di nascosto, con un viaggio lungo fuori città per non rivelare a nessuno la sola ipotesi di un non meglio definito 'problema'. E poi ad un certo punto, come per incanto, cambiare prospettiva e capire che il 'problema' non è per niente tale e che quello che sembrava un ragazzo strano e sfacciato era in realtà timido ed introverso, educato e tradizionalista e in questo così oscenamente diverso dall'ambiente senza freni del Dams di Bologna nei primissimi anni Ottanta. Un libro poetico nella sua essenzialità, fin troppo facile fare il paragone con uno stile pasoliniano, ma qui il fascino è quello di mettersi in discussione con il coacervo delle proprie fragilità e poi non tirarsi indietro e mettersi a nudo anche quando quella nudità esibita, del corpo e dell'anima, può essere devastante. Perchè il corpo non serve solo a portare la testa, è sentimento dell'esistere.