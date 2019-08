Amore e alchimia, il sole di Trevisani

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - MATTEO TREVISANI, LIBRO DEL SOLE (ATLANTIDE, PP 185, EURO 20.00) - Matteo Trevisani consolida quella via misteriosa ed esoterica percorsa in 'Libro dei fulmini' e si spinge oltre nel suo secondo romanzo, 'Libro del sole' dove mette in dialogo alchimia e astronomia, cielo e terra attraverso la voce di una ragazza alla ricerca del suo amore scomparso. Eva, il cui nome rimanda alla sigla con cui si definiscono le passeggiate spaziali degli astronauti Extra Vehicular Activity, è una giovane astronoma che deve la sua passione per lo spazio ai genitori. Si innamora di Andrea, come lei appassionato di pianeti, il giorno in cui la biblioteca della loro università prende fuoco, lo perde e poi lo ritrova. Vive con lui un amore assoluto, tocca la felicità ma Andrea scompare in modo misterioso durante un'aurora boreale provocata da una tempesta solare. Eva lo cerca disperata fino a quando capirà che così, come lo aveva conosciuto, non lo rivedrà mai più. Tutto accade in una Roma segreta, nascosta, dove gli antichi misteri e i luoghi riacquistano nel presente il loro fascino e valore antico.

"L'orizzonte bruciava tra le fiamme di un fuoco gelido, come se un'enorme tenda fosse calata sulla città e si muovesse al soffio di un vento fantasma. Era un'aurora boreale. Improvvisamente ebbi la certezza che Andrea in quel momento stesse guardando lo stesso cielo pazzesco che si specchiava nei miei occhi. Ciò che ancora non sapevo era che quello era il suo modo per dirmi addio" scrive Trevisani. E sono proprio il fuoco, il sole con tutti i suoi antichi misteri, a legare Eva e Andrea.

Dopo il successo inaspettato di 'Libro dei Fulmini', arrivato alla quarta ristampa, di prossima uscita in Germania e i cui diritti per la trasposizione cinematografica e televisiva sono stati ceduti, adesso Trevisani sfida la via dell'amore e della conoscenza, esplora le trasformazioni alchemiche, mettendo in dialogo il cielo e la terra. Laureato a Roma, appassionato di filosofia, letteratura, storia antica e delle religioni, redattore di 'Nuovi Argomenti' e collaboratore di Edizioni Tlon, Trevisani, 33 anni, nato a San Benedetto del Tronto nel 1986, mostra nei suoi libri una conoscenza approfondita di Roma e dei suoi luoghi inediti che non si direbbe abbia origini marchigiane. Si capisce che i suoi libri sono frutto di grandi ricerche e documentazioni. Il suo talento narrativo si misura con la spiritualità, materia di non facile approccio che fa dei suoi libri delle opere fuori dal comune tanto che il suo è stato considerato uno degli esordi più originali degli ultimi anni. Tra segni magici ed ermetismo, con Eva e Andrea incontriamo anche la cieca e sapiente Margherita, l'ex fidanzata Chiara e l'astronauta Stefano. E' quest'ultimo a dire alla ragazza alla ricerca del suo amore: "senza di te non ce l'avrebbe fatta a fare il salto. Sei tu il principio femminile della sua storia, il suo ultimo passo. Sei stata questo per lui, un ingrediente segreto da miscelare nel suo alambicco". Ma la vera prova a cui sottopone Trevisani in 'Libro del sole' è quella di sapersi perdere e di saper scegliere la via dell'amore.