Vila-Matas, scrivo per lettori attivi

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - ENRIQUE VILA-MATAS, 'UN PROBLEMA PER MAC' (FELTRINELLI, PP. 224, EURO 19,00) Tutta l'opera letteraria di Enrique Vila-Matas è una riflessione sulla letteratura. E "per esserle fedele bisogna continuare a trasformarla", dice all'ANSA lo scrittore spagnolo al Salone del Libro di Torino, con il suo nuovo romanzo 'Un problema per Mac' in cui si mescolano tutti i generi, c'è sempre una grande ironia e molte citazioni di autori come Beckett e Hemingway. "Per me è naturale, ma ripensandoci ho acquisito ironia con il passare del tempo. L'ironia è dire le cose in modo da non infastidire l'altro, da risultare elegante" spiega. 'Un problema per Mac' è il diario di un narratore principiante che parte dall'idea di falsificare un libro postumo e finisce per riscrivere il libro di un odioso vicino di casa.

"Bisogna essere consapevoli del fine ultimo della letteratura in modo che resti viva", afferma lo scrittore che "cerca sempre di rivolgersi a un lettore attivo, che filtri quello che legge e riesca a modificarlo". La letteratura sta andando verso una "fase di grande modificazione. Sicuramente acquisterà altre forme e formati, ma spero che alla fine rimarrà il pensiero" dice Vila-Matas, cavaliere della Legion d'Onore della Repubblica francese, tradotto in 29 lingue, vincitore di numerosi premi tra cui il Gregor Von Rezzori nel 2012.

"Andrò a votare e spero che da queste elezioni nasca un'Europa che sappia essere critica rispetto a tutto quello che è stato fatto finora. E spero che per una volta sia la cultura l'elemento che collega i vari Paesi d'Europa. Penso, come diceva Umberto Eco, che la lingua dell'Europa sia la traduzione, quindi il dialogo. Forse è una chimera" sottolinea parlando delle prossime elezioni europee. 'Un problema per Mac', in libreria in questi giorni per Feltrinelli, in cui ci confrontiamo con la vocazione di falsificatore e ripetitore del protagonista, si sarebbe potuto chiamare, dice l'autore de 'Il modificatore'. "Il narratore è sempre uno che fa delle modifiche, elabora tutto in maniera assolutamente soggettiva. La storia del racconto è una modifica continua. La storia del linguaggio è cominciata con una prima frase che nessuno conosce ma da lì è iniziato tutto. In definitiva la narrazione è una modifica successiva al primo racconto che sia mai stato fatto" spiega lo scrittore. E aggiunge: "l'arte non è nient'altro che un tentativo". Il passaggio da un genere all'altro è equiparabile per Vila-Matas "a una conversazione tra le persone. Faccio sempre il paragone con i cantastorie di Marrakech che utilizzano la loro voce e un serpente per raccontare. Ma alla fine dei conti qual è la morale? Che viene così prodotto un discorso quasi a livello saggistico che si mischia con la finzione. Alla fine c'è sempre un racconto" dice lo scrittore.

'Un problema per Mac' potrebbe essere, sostiene Vila-Matas, "un'opera saggistica, ma ha "voluto mescolarla con la finzione letteraria forse per raggiungere un pubblico più ampio. I grandi saggisti britannici del XVII e XVIII secolo iniziano sempre con una narrazione che in un certo senso aggancia il lettore e poi espongono le idee che vogliono proporre nel loro saggio". Nel romanzo ci sono anche capitoli sul 'Puttanoroscopo'.

"Riprende una cosa che mi è successa in realtà. In un quotidiano di Barcellona c'è sempre un oroscopo che leggo la sera che mi racconta quello che mi è successo nella giornata. Nel senso che se dice che i miei figli si comporteranno male, io che non ho figli riferisco quella previsione dell'oroscopo alle mie opere. Dice dunque quello che mi accade perché lo interpreto portandolo nel mio mondo personale. Ed è quello che cerco di fare sempre rivolgendomi a un lettore attivo" racconta lo scrittore.