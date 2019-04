Sommella, Antitrust contro le Disuguaglianze

(ANSA) - ROMA, 10 APR - ROBERTO SOMMELLA, DISUGUAGLIANZE.

Come ridurle, nel mercato e tra i consumatori (Rubbettino Editore, pp.176, 14 Euro). "Dalla parte di tutti e contro nessuno": è questo lo slogan che meglio identifica l'Antitrust secondo Roberto Sommella, autore per Rubbettino di "Disuguaglianze", libro in cui vengono chiariti i compiti, gli obiettivi e il raggio d'azione della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Se è vero che viviamo in tempi difficili caratterizzati dallo "scollamento totale tra i bisogni dei cittadini e le capacità degli esecutivi a soddisfarli" e da uno spread sociale (con persone troppo ricche e altre troppo povere) che alimenta la rabbia, è altrettanto vero che l'Antitrust è un'arma a disposizione del cittadino, una sorta di difensore civico. L'Agcm, questo l'acronimo dell'Autorità, "serve a rimuovere comportamenti che aggravano le condizioni di disuguaglianza o che minacciano la fiducia nel funzionamento dei mercati": l'idea di Sommella è quella di usare lo strumento del libro per fare luce su un organismo utilissimo per la collettività che però è spesso sconosciuto ai più, nonostante possa davvero fare la differenza in materia di torti subiti e di comportamenti scorretti del forte a danno del debole. "Eppure, quando un'impresa abusa di un suo concorrente in virtù della sua forza di mercato (appunto, abuso di posizione dominante) - si legge nel libro - o si mette d'accordo con altre per fissare in alto i prezzi di un bene o di un servizio (intesa o cartello da cui la parola stessa di antitrust, anti-cartello) la cosa riguarda tutti". E proprio perché tutti hanno bisogno di essere tutelati dall'Antitrust, l'autore concepisce il libro come una sorta di manuale, in cui con un linguaggio diretto affronta con chiarezza una materia complessa. In questo viaggio in compagnia di una realtà che si muove sul mercato come uno "sceriffo", tanti sono gli esempi concreti, i casi più eclatanti, le istruttorie e le sanzioni, i nomi e i cognomi, le spiegazioni e le dritte per far sì che il lettore (nelle vesti di consumatore ma anche di titolare di una azienda) possa comprendere a fondo le dinamiche economiche e come difendere se stesso e il proprio portafoglio da attacchi esterni, soprattutto in ambiente digitale. Sommella invita il cittadino a farsi avanti ed entrare in contatto con l'Antitrust per chiedere informazioni ed eventualmente denunciare storture, scorrettezze e danni subiti: l'Agcm lavora nell'ombra e vigila affinché tutti possano operare sul mercato con gli stessi doveri e gli stessi diritti, perché se aumenta la concorrenza diventa possibile "abbassare i prezzi, incentivare l'innovazione tecnologica, creare nuove opportunità di lavoro, contribuire alla crescita economica del Paese".(ANSA).