Martani, il mio Orso struggente e feroce

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 7 MAR - MARCO MARTANI, COME UN PADRE (DEA PLANETA, PP 443, EURO 16,00). Il piacere di perdersi all'interno di una storia, di far vivere i personaggi facendo dimenticare chi c'è dietro di loro. E' stata questa la sfida di Marco Martani, sceneggiatore di successo e regista, che a 50 anni esordisce nella narrativa con il noir 'Come un padre', appena arrivato in libreria per DeA Planeta. E c'è già l'interesse di produttori americani per farne un film. Tra i fondatori della casa di produzione cinematografica e televisiva Wildside, che ha prodotto 'L'amica geniale' e 'The Young Pope', autore di oltre 50 sceneggiature per il piccolo e grande schermo, tra cui 'Notte prima degli esami', 'La mafia uccide solo d'estate', 'Se Dio vuole' e 'In Guerra per Amore' che ha avuto la nomination ai David di Donatello come miglior sceneggiatura originale nel 2017, Martani compie un percorso opposto a quello dell'autofiction che ha avuto tanto successo in questi ultimi anni.

"Stiamo sempre a pensare a noi stessi e a quanto siamo bravi.

Abbiamo troppo ego, come dicono gli americani. No, non mi piace l'autofiction, è autoreferenziale. Il mio obiettivo è annullarmi per poter far entrare chi legge all'interno della storia. Lo scrittore è il burattinaio. Sono un lettore onnivoro e volevo scrivere un romanzo di genere che piacesse a me, dove non ci fossero il classico commissario o investigatore. Sono sempre stato appassionato di noir, di James Ellroy, Joe R. Lansdale, Don Winslow e mi capita più spesso con gli scrittori stranieri di perdermi nelle storie piuttosto che con gli autori italiani tra i quali amo Camilleri" dice all'ANSA Martani. Il suo mito è il norvegese Jo Nesbo. "Ha la capacità di inventare storie che si leggono tutte d'un fiato con personaggi avvincenti. Nesbo ha fan sfegatati che aspettano con ansia il suo nuovo romanzo e per me questo è il più grande successo che possa capitare a uno scrittore, non c'è Premio Strega che tenga" sottolinea Martani la cui opera prima non a caso era un noir, 'Cemento armato'. Nelle 440 pagine di 'Come un padre' ci regala un personaggio struggente, romantico, feroce, che compie una scelta terribile e si muove in un ambiente violento: è Orso, braccio destro dello spietato boss marsigliese chiamato il Rosso, che ha abbandonato la donna che amava e la figlia che ha avuto con lei per proteggerle e servire il suo spietato capo. Ha scelto di vivere all'inferno per amore, ma dopo tanti anni e dopo un un infarto che gli fa capire di non essere immortale il suo unico desiderio è rivedere le sue donne. Il Rosso però non è d'accordo, ma questa volta Orso non si ferma e va in Italia a cercare la sua donna di un tempo e sua figlia, ormai adulta, senza immaginare quando grande sia il nuovo inferno che lo aspetta.

"Volevo un personaggio complesso, con le sue contraddizioni che ne fanno una figura tridimensionale. Nonostante faccia delle cose brutte a Orso alla fine vuoi bene. Si crea un'empatia con il lettore. Lui cerca di recuperare, di espiare" dice l'autore.

Dalla trentennale esperienza di sceneggiatore di Martani viene la scrittura per immagini e una visione chiara della struttura del libro: "sai dove vuole arrivare il tuo personaggio anche se certe volte ti sorprende con svolte non previste. C'e' maggior libertà nella scrittura di un libro rispetto a un film, ti puoi sbizzarrire. E poi rispondi solo a te stesso mentre la sceneggiatura è un continuo confronto. Per scrivere da soli bisogna avere una consapevolezza zen" racconta Martani che ha quattro figli (un maschio e tre femmine) e ha cominciato a costruire questa storia nelle notti in cui stava sveglio per cullare l'ultima nata, la piccola Alice. Lavorare a un romanzo dopo tante sceneggiature con persone diverse è stato soprattutto un modo di "riappropriarsi di se stesso" spiega Martani che ha tanti progetti per il cinema e la tv ma per ora vuole seguire "questa nuova piccola creatura" che dopo Roma sarà presentata il 13 marzo a Milano. E dice che, se si farà un film dal libro "potrebbe essere anche interessante vedere qualcun altro alla sceneggiatura e regia di 'Come un padre'". E poi, le avventure di Orso potrebbero non fermarsi qui: "sono affezionato a questi personaggi e ho tante storie da raccontare" non ci nasconde.