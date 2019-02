Kastan e Falcinelli, fascino dei colori

) (ANSA) - ROMA, 25 FEB - DAVID SCOTT KASTAN, ''SUL COLORE'' (EINAUDI, pp. 262 - 28,00 euro - Traduzione di Luca Bianco) - RICCARDO FALCINELLI, ''COLORAMA'' (EINAUDI, pp. 472 - 24,00 euro). ''Il dolore è giallo'' scrive lo spagnolo Manuel Vilas ''In tutto c'è stata bellezza'', uno dei migliori libri che ci ha regalato questo principio d'anno, e ancora: ''Il giallo è una condizione visiva dell'anima.... Miseria e Giallo sono due parole che vivono insieme, addossate''. Nel capitolo sul Giallo del suo ''Colorama'' Falcinelli ricorda: ''secondo una tradizione che inizia nel XII secolo, il giallo è sinonimo di falsità, di inganno, di menzogna, poiché è sentito come una degenerazione delle qualità luminose e morali dell'oro'', e fa notare come Giuda nei dipinti antichi abbia appunto vesti gialle. Kastan invece nel suo saggio ''Sul colore'' ci parla del ''pericolo giallo'' (definizione attribuita al Kaiser Guglielmo II a proposito dei cinesi a fine Ottocento) , mentre in tutte le precedenti annotazioni di ambasciatori e viaggiatori sin dal Cinquecento si parla di ''bianchi, sì bianchi come noi''.

Insomma i colori, come ce li raccontano questi due libri complementari e affascinanti, hanno un senso che si va modificando col tempo e le società, per non parlare delle mutazioni che ha portato nella sua percezione la tecnica. Prima il cinema, poi la tv con la sua possibilità di far decidere allo spettatore saturazione, contrasto e luminosità dello schermo, così che vanno semplificandosi e confondendosi le sfumature.

Ogni spettatore può così su uno stesso soggetto visualizzare un giallo (restiamo a questo colore) differente, mentre ''Un artista trecentesco non può pensare un giallo che non esista in concreto, come il giallo fluorescente di un evidenziatore; e così gli autori dei Simpson non possono usare variazioni sottili di tinte pastello,perché con i contrasti deboli vengono annullati in tv''.

''Colorama'' indaga come il colore abbia cambiato il nostro sguardo, spiega perché per esempio Mondrian non usi mai il verde, mente Hitchcock lo metta in abbondanza, e così via, ma soprattutto ci fa capire come la scienza e la tecnica abbiano cambiato la nostra percezione. Kastan parte dal fatto che tutte le società hanno costruito sistemi simbolici sul colore: per i romani il rosso era il colore del matrimonio, oggi è il bianco; le bambine vestono rosa i bambini azzurro, ma un tempo era il contrario; poi ci sono le tute blu degli operai e il sangue blu dei nobili, solo per fare alcuni esempi. Tanto che possiamo dire di pensare a colori o con i colori, che segnano la nostra esistenza anche psichica e emotiva: vediamo rosso, siamo verdi d'invidia o di umor nero e così via. Insomma il colore fa profondamente parte della nostra vita, ma non sappiamo bene cosa sia, che proprietà abbia, dove sia in realtà. Sono tutte cose su cui spesso litigano anche gli scienziati. La visione del colore è fisicamente eguale in tutti gli uomini, ''ma il lessico dei colori, intendendo con questo non soltanto le specifiche parole, ma anche lo specifico spazio cromatico che da esse viene contraddistinto - ricorda Kastan - è stato chiaramente plasmato dalle particolarità della cultura'', aggiungendo che ''dato che lo spettro dei colori visibili è un continuum ininterrotto (lo spettro dell'arcobaleno per intenderci), il punto in cui finisce un colore e comincia un altro è arbitrario''. Il libro ne affronta dieci, ma ricorda che ''è impossibile esattamente sapere quanti siano i colori, anche se certi scienziati sostengono che ce ne siano più di 17 milioni. Altri dicono che sono 2,2 milioni, altri ancora garantiscono che sono appena 346mila''. A questi si aggiungo coloro per i quali ci sono solo gli 11 colori fondamentali e tutti gli altri non sono che sfumature e comunque nascono dall'incontro di questi.

Leggere Kastan ci fa capire quanto sia incredibile la soggettività di un colore, quante storie ne modifichino l'uso e la percezione, quante illusioni ottiche vi siano legate. E il tutto viene raccontato in modo affascinante partendo dalla scienza, ma usando in particolare arte, filosofia e letteratura, come nel bellissimo capitolo sul bianco che viene legato alla storia di Moby Dick come ai quadri ossessivamente monocromatici di Robert Rymano e il ciclo di Frank Stella legato alla balena di Melville. Il bianco per la luce è la combinazione di tutti i colori, ma se passiamo a usare i pigmenti, ecco che questo non torna più. C'è poi il suo valore di assenza, ma anche la sua contrapposizione col nero e infine ecco il bianco e nero, legato alle ''zone grigie'' che chiudono il libro, ovvero ''quella opacità del colore che però, per molto tempo, al cinema, in foto e tv sostituiva tutti i vividi colori del mondo''.