Resoconto, viaggio nelle emozioni

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - RACHEL CUSK, RESOCONTO (Einaudi, pp.

192, 17 euro, traduzione di Anna Nadotti) Un esercizio stilistico di grande eleganza, una riflessione sulla scrittura e sulle finalità della letteratura, ma anche il racconto di una storia che, intrecciandone mille altre, non smette di sorprendere: sembra sovvertire ogni regola del romanzo il "Resoconto" di Rachel Tusk, primo volume di una trilogia che la scrittrice canadese pubblicherà in Italia con Einaudi.

Difficile parlare della trama di un libro in cui poche cose accadono: una scrittrice inglese si reca ad Atene per insegnare in una scuola di scrittura e, con l'animo disposto all'ascolto, farà molti incontri nel caldo bruciante dell'estate greca. La protagonista, già durante il viaggio e poi nel corso della permanenza in Grecia, si troverà coinvolta in lunghe conversazioni: occasioni che le permetteranno di mettere alla prova la sua capacità di ascoltare e che la faranno riflettere sulle vite degli altri. Il bello di questa lettura sta nello scoprire dettagli sulla protagonista, sempre sfuggente, anche grazie ai racconti delle persone che a mano a mano incontra: di lei non sappiamo molto, la immaginiamo mentre prova a dare un senso al suo quotidiano e a quello degli sconosciuti in cui si imbatte, eppure già quel poco ci basta per iniziare a comprenderne l'anima e le fragilità. Al centro della narrazione di Cusk ci sono temi reali come il vissuto femminile, tra maternità e divorzio, e poi il lavoro e la ricchezza, il mestiere di scrittore, ma anche i ruoli che uomini e donne ricoprono nella società. Sebbene non ci sia una trama convenzionale, tuttavia la densità di significati e suggestioni della scrittura di Cusk è innegabile: questa indagine sulla memoria e sul modo che ognuno ha di raccontare la propria, questa analisi sulla pazienza di ascoltare e sulla distanza o al contrario l'empatia tra le persone scava con intelligenza nella mente e nel cuore di chi legge. Nel libro la naturalezza della prosa e il passaggio fluido (eppure studiatissimo) da una storia all'altra hanno la forza della verità, grazie anche al talento che la scrittrice ha di delineare senza fronzoli e con grande acume ogni personaggio: non c'è soluzione di continuità, la narrazione è un flusso ininterrotto di idee e soprattutto di bagagli emotivi differenti. La protagonista è il centro di questo piccolo grande mondo di conversazioni, lei riceve ogni storia (dagli aneddoti quotidiani alle vicende più complesse) e la rielabora, facendosi notare con discrezione ma in modo persistente nel racconto.

L'autrice ha il merito di presentare un affresco di umanità credibile per spingere il lettore a cercare (e forse) trovare qualcosa di sé nelle storie e nei caratteri del libro: un invito che si rinnova in ogni pagina, tanto accattivante da essere difficile da rifiutare. (ANSA).