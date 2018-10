Tutto Pirandello in digitale e Oscar

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - EDIZIONE NAZIONALE OPERA OMNIA DI LUIGI PIRANDELLO (OSCAR MONDADORI E CINUM-CENTRO INFORMATICA UMANISTICA UNIVERSITA' DI CATANIA)- L'Opera Omnia di Luigi Pirandello in stampa digitale, corredata da introduzioni critiche e note filologiche, insieme alle nuove pubblicazioni dei libri negli Oscar Mondadori, tra cui 'I vecchi e i giovani', con molte opere proposte nelle prime edizioni e sul web. E' un'operazione unica e una novità assoluta la sinergia tra Oscar Mondadori e PirandelloNazionale.it. Si punta "da un lato a stampare un Pirandello nuovo, vivo, affidabile, leggibile dal grande pubblico, e dall'altro a creare un luogo virtuale in cui gli studiosi possano trovare una quantità/qualità di informazioni e di dati mai fino ad ora così integrati e potenti" come spiegano i curatori del progetto posto sotto l'egida della Commissione per l'Edizione Nazionale nominata dal MIBAC e presieduta da Angelo Pupino.

"La scommessa è di fare un'edizione viva, diversa, in progress che si possa rivolgere ai lettori di Pirandello di ogni fascia. I livelli sono tre: gli Oscar, la stampa digitale e l'online che vanno di pari passo. E anche questa è una cosa unica" sottolinea il professor Antonio Sichera, direttore del Centro di Informatica Umanistica-Cinum dell'Università di Catania, all'interno del Dipartimento di Scienze Umanistiche-Disum, con il professor Antonio Di Silvestro.

Nell'intenzione dei curatori, il web diventa così lo spazio di irradiazione e di approfondimento (filologico, linguistico, critico, didattico e culturale) della grande letteratura, oltrepassando i modelli usuali della Rete quale luogo virtuale della pura archiviazione di testi e di materiali.

Sul sito www.oscarmondadori.it gira l'edizione digitale dell'Opera Omnia di Luigi Pirandello, realizzata dal Cinum che ospita i manoscritti, le edizioni critiche e i vocabolari dell'opera pirandelliana, oltre a una serie di risorse audio, video e di strumenti didattici, che ne fanno un modello di edizione all'avanguardia sul piano internazionale, fondamentale per gli studiosi e adatta alla navigazione.

Si tratta di un sistema integrato in cui gli utenti potranno trovare, in sequenza, quattro grandi sezioni: i manoscritti, le edizioni critiche e i vocabolari dell'opera pirandelliana, oltre a una serie di risorse audio, video e di strumenti didattici, che la rendono un modello di edizione all'avanguardia sul piano internazionale. I testi pubblicati negli Oscar consegnano ai lettori un Pirandello nuovo grazie anche alla pubblicazione, filologicamente accurata, di molte delle prime edizioni.