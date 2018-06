Tana Frech, L'Intruso

"Alla voce 'padre' il mio certificato di nascita dice 'sconosciuto', ma ci sono dei modi per sapere. Vecchi amici database del Dna. Avrei anche potuto continuare ad insistere con mia madre, aumentando la pressione fino ad ottenere una storia abbastanza vicina alla verità da cui poter andare avanti. Invece non le feci più domande su quell'argomento". "Quando un po' più grande entrai nella scuola di polizia, tacqui perché pensavo di capire i suoi motivi e sapevo che avevo fatto bene". La detective Antoinette Conway e Stephen Moran non sono popolari alla Omicidi di Dublino: nessuno perdona a Antoinette di essere una donna e a Moran di essere suo alleato. È per questo che a loro toccano solo le rogne e la routine di cui nessuno vuole occuparsi, come sembra essere l'assassinio, nella sua abitazione, di Aislinn Murray.

La donna è stata colpita da un pugno al volto e, cadendo, la sua testa avrebbe sbattuto sul caminetto. Il trauma subìto avrebbe determinato la fine della sua esistenza. I detective della squadra omicidi dublinese individuano il principale sospettato in Rory Fallen, un giovane con il quale la vittima aveva, la sera stessa del decesso, un appuntamento. Il presunto colpevole, uomo dal carattere timido e impacciato, sfoggia subito un alibi, affermando di essersi presentato da Aislinn, per andarsene dopo un po', perché nessuno era venuto ad aprire la porta. Questa scusa non convince gli inquirenti che ritengono il ragazzo il presunto colpevole e lo spediscono per tale ragione in gattabuia. Anche la vittima ha un passato stravagante: un'ex complessata con qualche chilo in più che ha passato gli ultimi anni a pianificare corpo, capelli, unghie laccate e modo di vestire, con anni di allenamento in palestra.

Quando viene trovata morta, sembra una bambola su un set di una soap dove tutto è in ordine: tappeto viola, divani, tutto tono su tono, tavola imbandita. Anche se ogni indizio incastra il ragazzo della vittima, Conway non è convinta, e resiste alle pressioni di chi vorrebbe chiudere l'incartamento in fretta. Troppe interferenze, troppe ombre nella vicenda. E quando inizia a indagare sul serio, quello che doveva essere un caso scontato prende una piega inattesa. È solo paranoia oppure, sotto la superficie scintillante, l'unità di punta della polizia nasconde qualcosa? Il romanzo di Tana French è corposo, oltre 600 pagine, ma l'ottima traduzione di Alfredo Colitto rende la lettura avvincente, anche se all'apparenza, ma solo all'apparenza, sembra succedere poco, non si riesce a chiudere il libro. Un mistery senza serial killer, dove la storia è costruita e ambientata, tra vicoli e personaggi dal passato oscuro, a contare sono le suggestioni più che i fatti. Un giallo adatto per l'estate da gustare sotto l'ombrellone, o in casa con i condizionatori accesi per rilassarsi dopo una calda giornata di sole o al fresco all'ombra dopo una lunga passeggiata in montagna. Il ritmo della storia è incalzante e i personaggi sono costruiti con così abile maestria che il lettore resta incollato al libro pagina dopo pagina, in un crescendo di emozioni che toglie il respiro. Il tutto è possibile perché l'intera narrazione è velata da un profondo senso di mistero sul perché dell'omicidio e sull'identità del vero colpevole che ha scombussolato per sempre la vita, apparentemente perfetta, di Aislinn, la vittima.

L'autrice French non si limita a costruire una storia dove c'è solo la ricerca del colpevole. L'intruso è un giallo dove si possono scorgere un'infinità di temi. A cominciare dalla coppia di detective che segue il caso: Antoinette e il collega Moran, entrambi segnati da esperienze significative. Per loro forse riuscire a scovare il vero killer sarà una sorta di riscatto personale. Stephen King ha definito quella di Tana French "una prosa incandescente". Per il The New Yorker l'autrice ispira nei suoi lettori "una devozione quasi religiosa". Ai lettori italiani il verdetto finale. (ANSA).