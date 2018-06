Olivi, i libri salveranno il marketing

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - ROBERTO OLIVI, LA COMUNICAZIONE E' UN POSTO DOVE CI PIOVE DENTRO (LA NAVE DI TESEO, 284 PP, 17 EURO) - I libri. Da lì Roberto Olivi, direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Bmw, sceglie di iniziare il suo viaggio nella comunicazione di oggi. Sono i libri l'antidoto per guarire il marketing dalla malattia della modernità.

"In uno scenario guidato da Internet, email, sms e whatsapp molto spesso ho l'impressione che ci stiamo dimenticando di una cosa: sono tutti mezzi, non contenuti - scrive l'autore -. Quando vedo comunicati scritti male, siti incomprensibili ed email sgrammaticate, penso ci sia qualcosa di sbagliato e irrimediabilmente distorto. La comunicazione scritta funziona se ben scritta. Altrimenti genera incomprensioni e talvolta effetti boomerang".

Ecco perché Olivi, nel suo saggio che si avvale di una prefazione di Lorenzo Jovanotti, decide di citare le Lezioni americane di Italo Calvino che nel 1985 anticipava con grande lucidità le sfide della comunicazione di oggi con queste semplici parole: leggerezza, velocità, molteplicità, consistenza, esattezza, visibilità. Occorre - sosteneva il grande scrittore - guardare il mondo in un'altra ottica, in un'altra logica, con altri metodi di conoscenza e verifica. Un insegnamento, secondo Olivi, valido ancor di più oggi che travolti dall'entusiasmo di internet tendiamo a perdere il quadro d'insieme. Oggi il comunicatore deve più che mai "surfare sulle idee", cogliere l'attimo per generare "la mucca viola", teorizzata dallo scrittore americano Seth Godin, un'idea diversa in un panorama di "mucche marroni".

Quindi l'autore passa ad esaminare i concetti di storytelling e brand journalism. Il primo attraverso le parole di Alessandro Baricco: "Togliete dalla realtà i fatti e quel che resta è storytelling". Alla comunicazione è affidato lo storytelling non solo del prodotto, quanto dell'azienda stessa, dei suoi valori, delle persone, delle idee. Come ha fatto Eataly con la narrazione del cibo, o Apple con la narrazione del pensiero differente, o Barack Obama nella sua campagna elettorale.

Insomma, oggi le grandi aziende devono diventare in qualche modo editori e avere all'interno una newsroom non è più una chimera ma un'idea concreta. Non solo Calvino, ma anche Eraclito, Stephen King o il libro di Steven Johnson Dove nascono le grandi idee. Sono diversi i riferimenti letterari che guidano l'autore. Per arrivare a un concetto di fondo: la comunicazione è anche contenuto. Le aziende hanno il dovere di reinvestire parte del loro successo nella società nella quale operano. Da qui il progetto SpecialMente della Bmw, nato nel 2014 sulla base delle linee guida fornite dalla casa madre: inclusione sociale, dialogo interculturale e sicurezza stradale. SpecialMente è oggi una piattaforma che include molte attività e raccontandola, Olivi ricorda il suo rapporto con Alex Zanardi, brand ambassador dell'azienda, citando diversi episodi della sua vita. Quando il pilota si è svegliato dal coma dopo l'incidente del 2001 al Lausitzring in Formula Cart, che gli è costato la perdita degli arti inferiori, ha, ad esempio, chiesto alla moglie di bere una birra, bevanda che aveva sempre odiato: "con tutto il sangue tedesco che mi hanno iniettato con le trasfusioni - ha spiegato Zanardi - è normale che ora la adori!". Poi ancora Carlotta Visconti, colpita da tetraparesi distonica e diventata un'atleta della nazionale italiana di boccia paralimpica. Carlotta e Alex, due vite che sono uno storytelling naturale.