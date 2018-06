Yellow Submarine, la favola dei Beatles

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - THE BEATLES YELLOW SUBMARINE (GALLUCCI), ALBO ILLUSTRATO (PP.40, EURO 15) E POP UP A FISARMONICA (PP.24, EURO 9.90), DISEGNI ORIGINALI DI HEINZ EDELMANN, TESTI DELLA BAND DI LIVERPOOL. C'era una volta un paradiso chiamato Pepperlandia, pieno di colori e risate, dove era impossibile sentirsi soli perché la Banda del Sergente Pepper faceva compagnia a tutti con la sua musica. Quando poi i terribili Biechi Blu hanno cacciato via tutte le canzoni dal magico regno, lasciando solo tristezza e incupendo l'atmosfera, a salvare la musica ci ha pensato un mitico sottomarino giallo con a bordo i "fab four" John, Paul, George e Ringo pronti a cantare "All you need is love". Ha compiuto 50 anni ma non invecchia mai "Yellow Submarine", il film visionario e poetico di George Dunning del 1968 ispirato alle musiche dei Beatles: per festeggiare la ricorrenza, e celebrare una storia che ha conquistato grandi e piccini per il suo messaggio di speranza, amore e amicizia, arrivano il 15 giugno in libreria due libri speciali editi da Gallucci, un albo illustrato e un pop-up a fisarmonica con i disegni originali di Heinz Edelmann e i testi della celeberrima band di Liverpool. Le due pubblicazioni, entrambe intitolate "Yellow Submarine", uniscono il mondo di oggi agli anni '60 in modo incredibilmente naturale. Rappresentano senza dubbio un omaggio tutto da conservare, che non mancherà di colpire i lettori: impossibile infatti non farsi contagiare dall'allegria dei colori e dall'efficacia narrativa delle illustrazioni che trasportano occhi e mente in un mondo variopinto di fantasia psichedelica, dove tutto può accadere e dove i problemi si possono risolvere purché ci si metta il cuore. Particolarmente curata anche la traduzione di Franco Nasi (traduttore e amico di Roger McGough, a cui si devono i dialoghi originali) che con un linguaggio semplice ma immaginifico, pieno di rimandi alle canzoni dei Beatles, racconta una piccola grande storia di coraggio e avventura a lieto fine. Una vicenda in cui è facile affezionarsi ai quattro protagonisti, emblemi della cultura pop-rock: sono buffi, scanzonati ma anche molto determinati, e riescono con la loro musica immortale a riportare la gioia a Pepperlandia rendendo piene e felici anche le vite dei "nemici" Biechi Blu, semplicemente inneggiando al sentimento più forte di tutti, perché in fondo "tutto quel che serve è amore". Un piccolo gioiello è l'edizione a fisarmonica nel suo prezioso cofanetto: una splendida idea per dare il giusto valore ai disegni di Edelmann, maestro e innovatore della grafica contemporanea.

