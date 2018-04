Lo sguardo positivo, storie con il Bicchiere Mezzo Pieno

IL BICCHIERE MEZZO PIENO-I PICCOLI MIRACOLI CHE TI CAMBIANO LA VITA, PREFAZIONE DI GEPPI CUCCIARI (PIEMME, EURO 16,50 PP. 258).

È una raccolta di racconti scritti da ventiquattro tra giornaliste, scrittrici, artiste, pubblicitarie, conduttrici TV; copertina rigorosamente rosa, prefazione di Geppi Cucciari, i diritti d'autore saranno interamente devoluti alle donne del Mozambico tramite la cooperazione italiana.

Un libro - già un bestseller - uscito per Piemme, "Il bicchiere mezzo pieno", risponde alle esigenze di vedere la vita con atteggiamento positivo e costruttivo.

Perchè leggerlo? Come scrive l'attrice e conduttrice Cucciari "In un momento in cui l'ottimismo non è più il profumo della vita, in una stagione in cui questo mirabile concetto viene vissuto come il contrario non del pessimismo, ma del realismo, è sempre giusto e prezioso celebrare quell'istinto mai sopito che suggerisce di vedere finalmente il bicchiere mezzo pieno, badando anche a quale sia la sostanza al suo interno, dettaglio questo di discriminante importanza".

Tra le autrici dei racconti anche Lidia Ravera, Danila Bonito, Bianca Pitzorno, Tiziana Ferrario, Laura Laurenzi, Maria Corbi, Simona Sparaco, Stefania Bertola, Annarita Briganti, confidano i piccoli gesti che possono cambiare il corso dell'esistenza.

Bianca Pitzorno firma un racconto presentando al lettore Matilde, una ragazza dei primi del Novecento che non vuole che nessuno dei suoi discendenti prenda il suo nome: sarà madre, nonna, e il suo nome resterà il centro della storia. Maria Corbi confida con delicatezza lo sprofondare di sua madre nella smemoratezza dell'Alzheimer: non si cura, ma si fronteggia con la presenza e la consapevolezza che deriva dall'amore con cui la persona può essere ritrovata, anche in uno sguardo di occasionale riconoscimento. Donatella Diamanti descrive nel suo racconto la potenza della musica e riunendo i componenti della famiglia, riesce a debellare la malattia mortale della mamma, una hippie che ha superato i cinquanta; Anche Igor, dodicenne ucraino che una coppia torinese vorrebbe adottare, è incerto se lasciare definitivamente la sua terra, i suoi amici, e anche se Claudia lo ama, lui non crede di volersi lasciare alle spalle le sue radici, ha paura. Ma l'amore per una nuova madre sarà più forte della paura, come racconta Stefania Bertola nel racconto dal titolo Grivne, la moneta ucraina che tutto sembra poter comprare, tranne l'amore. Laura Laurenzi parla per la prima volta di sua madre, l'Americana, una donna straordinaria che lavorò a lungo a Roma, subito dopo la guerra, per aiutare i bambini italiani orfani di guerra, poverissimi, soli. Era stata una ufficiale dell'US Army, malgrado origine e nome italiano, Elma, e, sposata con lo scrittore Carlo Laurenzi, aveva dedicato la sua vita romana ad un progetto, il Foster Parents Plan, teso a raccogliere fondi per alleviare la sorte di miseria a cui troppi bambini italiani erano condannati. Un bambino misterioso compare nella dolce storia di Lidia Ravera, una sorta di apparizione che cambia la vita del borioso, insofferente, ricco scrittore Mike Benedetti, venuto a Roma dal ranch americano dove vive, spaventato per un bozzetto sulla fronte che minaccia di essere una malattia seria: il bambino apparso nella sua stanza d'albergo gli tocca la fronte e poi scompare. I successivi 34 anni di vita dello scrittore saranno diversi, migliori, autentici. Neliana Tersigni ci parla di una sorta di incantesimo e il tentativo di suicidio della protagonista Clara, che vuole fuggire, andarsene, liberarsi, viene fermato e allora lei, tornata al paese d'origine, segretamente incontra una donna a cui si attribuivano poteri magici. Tornata dall'uomo di cui è vittima consenziente, finalmente capirà che la libertà è vivere consapevoli delle proprie scelte.

