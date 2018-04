Moro, un romanzo su trame Roma-Pescara

(ANSA) - PESCARA, 4 APR - PAOLO MASTRI, 'TUTTO COSÌ IN FRETTA' (IANIERI EDIZIONI-COLLANA FORSYTHIA, PAGG.196, euro 14,00, Illustrazione in copertina di Fiorindo Ricci) - Il quarantennale del rapimento e dell'omicidio dello statista della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, visto a 200 chilometri di distanza. Fine anni '70 e una città, Pescara, che fa da scenario all'esordio nella narrativa del giornalista Paolo Mastri, capo della redazione di Pescara de 'Il Messaggero' che da oltre trent'anni si occupa dei principali fatti della cronaca giudiziaria, economica e politica dell' Abruzzo. Per Ianieri Edizioni è uscito il suo romanzo 'Tutto così in fretta'. Da aprile Mastri, nato all'Aquila nel 1962, inizierà un nuovo giro di presentazione del libro e in vista del nuovo tour parla degli eventi che stanno caratterizzando le commemorazioni.

"Nel quarantennale della strage di via Fani - dice Mastri - a rivelarci l'attualità del caso Moro è anche l'oltraggio alla memoria del leader Dc e dei cinque uomini della scorta trucidati dalle Br". "Le scritte comparse, alla vigilia e subito dopo la ricorrenza del 16 marzo, sul memoriale di via Fani, in macabra coincidenza con quelle che a Modena hanno inneggiato agli assassini di Marco Biagi - afferma Mastri - ci pongono di fronte a uno dei risvolti meno sondati dell'intera stagione degli anni di piombo: quello dell'area grigia della simpatia e della non ostilità, quando non dell'aperta connivenza con l'operato dei terroristi". "Per questo attribuisco grande importanza alla ricerca storica e giudiziaria su quei fatti e su quel periodo".

Nel suo romanzo 'Tutto così in fretta', la storia di Pescara nel suo pieno boom economico e la storia politica della Nazione si intrecciano, tra trame occulte e dietrologie degli anni di piombo, tra finzione narrativa e strategia del terrore. Mastri, attingendo dai documenti della commissione bicamerale d' inchiesta sul rapimento e l'omicidio di Aldo Moro, si confronta con quei cinquantacinque giorni che cambiarono la storia d'Italia. "Quegli anni di piombo in cui l'Italia repubblicana, in cui tutti, persero l'innocenza".

Mastri per 'Il Messaggero' ha firmato inchieste sugli intrecci tra politica e affari e sugli interessi della grande criminalità, dal narcotraffico all'ecobusiness, al riciclaggio di denaro nell'economia pulita. Ha collaborato con 'La Stampa' e la Rai. Ha già pubblicato '3.32 L'AQUILA - Gli allarmi inascoltati' e 'Il Quinto Abruzzo', per i quali ha raccolto riconoscimenti ai Premi Majella, Histonium, Lamerica, Nassiriya, Città di Cattolica, Giuseppe Giusti. Ha ricevuto inoltre il Premio giornalistico Polidoro e il Premio Monte Strega.