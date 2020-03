IORESTOACASA In tv stasera Ferilli e Castellitto e The Martian

SU RAI1 RICCHI DI FANTASIA CON FERILLI E CASTELLITTO - Sergio è un geometra, ora carpentiere, Sabrina è una ex cantante che lavora nel ristorante del suo compagno. I due sono a manti ma, per problemi economici, non possono andare a vivere insieme lasciandosi alle spalle le famiglie. Tutto sembra poter cambiare quando un collega di Sergio decide di vendicarsi degli scherzi di cui è spesso vittima facendogli credere di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria. Allora Sergio, credendosi ricco, prende coraggio e convince Sabrina a fuggire con lui.

SU ITALIA1 SOPRAVVISSUTO THE MARTIAN - Mark Watney e' tra i primi astronauti a mettere piede su Marte: investito da un'improvvisa tempesta e creduto morto, viene abbandonato dai compagni di spedizione. Solo, su un pianeta inospitale, senza alcuna possibilita' di comunicare con la base e con i viveri insufficienti, Mark decide comunque di provare a sopravvivere, affrontando un problema dopo l'altro. Ma gli ostacoli inizieranno a farsi insormontabili.