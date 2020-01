Playmobil: The Movie, avventure in un mondo magico

Quando il piccolo Charlie scompare misteriosamente in un mondo magico e meraviglioso, sua sorella maggiore Marla decide di andarlo a cercare, vivendo una straordinaria avventura durante la quale, tra incredibili personaggi, capirà che nella vita anche da grandi è sempre bello affidarsi all'immaginazione: emoziona bambini e adulti "Playmobil: The Movie", il nuovo film diretto da Lino DiSalvo, realizzato e immaginato da ON Animation Studio, in sala dal 31 dicembre distribuito da Notorius Pictures.

Con un prologo e un epilogo in live-action, il film, che ha per protagonisti i mitici giocattoli di plastica alti 7.5 cm, i celeberrimi Playmobil, nella versione italiana ha due doppiatori d'eccezione: Cristina D'Avena, che darà la voce al personaggio della Fata Madrina, fervida sostenitrice dell'importanza di credere nei propri sogni, e J-Ax, che invece interpreterà il cattivo Imperatore Maximus, un dittatore che nasconde dentro di sé una parte infantile.

In questa coloratissima e divertente avventura, in cui anche la colonna sonora del brasiliano Heitor Pereira ha un ruolo fondamentale, tutto l'universo Playmobil viene rappresentato alla perfezione, grazie all'animazione capace di duplicare il modo in cui i giocattoli si muovono mentre i bambini giocano con loro.